https://news.day.az/society/1406978.html На Каспии предотвращена контрабанда наркотиков в Азербайджан - ФОТО
На Каспии предотвращена контрабанда наркотиков в Азербайджан - ФОТО
ГПС предотвратила контрабанду наркотиков в Азербайджан морским путем.
Как сообщили Day.Az в Государственной пограничной службе (ГПС), 20 ноября около 12:05 пограничное судно береговой охраны ГПС, осуществляющее охрану государственной границы в южном направлении Каспийского моря, обнаружило на поверхности воды подозрительный сверток.
При досмотре свертка было обнаружено и изъято 4 кг 365 граммов наркотического вещества.
По факту начаты оперативно-следственные мероприятия.
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