На Каспии предотвращена контрабанда наркотиков в Азербайджан
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ГПС предотвратила контрабанду наркотиков в Азербайджан морским путем.

Как сообщили Day.Az в Государственной пограничной службе (ГПС), 20 ноября около 12:05 пограничное судно береговой охраны ГПС, осуществляющее охрану государственной границы в южном направлении Каспийского моря, обнаружило на поверхности воды подозрительный сверток.

При досмотре свертка было обнаружено и изъято 4 кг 365 граммов наркотического вещества.

По факту начаты оперативно-следственные мероприятия.