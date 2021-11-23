https://news.day.az/society/1407301.html В Барде автомобиль сбил двух женщин - ФОТО
В Барде автомобиль сбил двух женщин - ФОТО
ДТП произошло на проспекте Г.Алиева.
Как сообщает Day.Az, пешеходов, пытавшихся перейти дорогу, сбил легковой автомобиль ВАЗ-2107.
В результате происшествия Гюльнар Мамедова 1989 года рождения скончалась на месте, а Наида Гульмамедова госпитализирована в Бардинскую центральную районную больницу.
По факту проводится расследование.
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