В Барде автомобиль сбил двух женщин
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ДТП произошло на проспекте Г.Алиева.

Как сообщает Day.Az, пешеходов, пытавшихся перейти дорогу, сбил легковой автомобиль ВАЗ-2107.

В результате происшествия Гюльнар Мамедова 1989 года рождения скончалась на месте, а Наида Гульмамедова госпитализирована в Бардинскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.