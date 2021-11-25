Азербайджанским военнослужащим установят новое служебное время

Общая продолжительность служебного времени военнослужащих (за исключением военнослужащих срочной действительной военной службы) не может превышать 40 часов в неделю.

Об этом говорится в новом законопроекте "О статусе военнослужащих", сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно законопроекту, общая продолжительность и распределение служебного времени военнослужащих устанавливаются дисциплинарным уставом воинской части (подразделения) для обеспечения ее постоянной боеготовности.

Также законопроект предусматривает выплату дополнительного пособия в размере двух месячных должностных окладов военнослужащим при уходе в очередной отпуск.