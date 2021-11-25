В Барде женщина и ребенок отравились угарным газом

В Барде женщина и ее ребенок отравились угарным газом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, тела жительницы Евлахского района Юсифовой Аишан Эльданиз гызы (1995 г.р.) и ее 3-летнего сына Алиева Тунара Вусал оглу были обнаружены в доме, где они проживали.

Как сообщили соседи, муж покойной Вусал Алиев, вернувшись вечером домой, постучал в дверь, но дверь никто не открыл.

На место происшествия были привлечены сотрудники полиции и МЧС. Дверь была взломана, и когда сотрудники МВД и МЧС вошли в дом, обнаружили женщину и ее ребенка мертвыми.

Ведется расследование. По предварительной информации, мать и ребенок скончались от отравления угарным газом от установленного в ванной комнате нагревателя воды.