https://news.day.az/society/1408200.html Управление образования города Баку о ситуации с коронавирусом в школах
Управление образования города Баку о ситуации с коронавирусом в школах
Ситуация с числом заражений коронавирусом в каждой отдельной школе рассматривается на месте.
Об этом сказала глава Управления образования города Баку Мехрибан Велиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По ее словам, в случае ухудшения ситуации по решению Центра гигиены и эпидемиологии школа или класс переходят на дистанционное обучение.
"После окончания двухнедельного карантина школьники вновь возвращаются к очным занятиям", - заявила Мехрибан Велиева.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре