Управление образования города Баку о ситуации с коронавирусом в школах

Ситуация с числом заражений коронавирусом в каждой отдельной школе рассматривается на месте.

Об этом сказала глава Управления образования города Баку Мехрибан Велиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее словам, в случае ухудшения ситуации по решению Центра гигиены и эпидемиологии школа или класс переходят на дистанционное обучение.

"После окончания двухнедельного карантина школьники вновь возвращаются к очным занятиям", - заявила Мехрибан Велиева.