https://news.day.az/society/1408274.html МИД Азербайджана соболезнует России
МИД Азербайджана соболезнует России
МИД Азербайджана выразил соболезнования внешнеполитическому ведомству России в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате ЧП на угольной шахте "Листвяжная" в Кемеровской области.
Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в Twitter, сообщает в пятницу Day.Az.
"Выражаем глубокие соболезнования российскому народу, семьям и близким погибших в результате взрыва, произошедшего на шахте "Листвяжная", желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в публикации.
Напомним, что число погибших в результате взрыва на угольной шахте в городе Белово Кемеровской области достигло 52 человек.
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