МИД Азербайджана соболезнует России

МИД Азербайджана выразил соболезнования внешнеполитическому ведомству России в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате ЧП на угольной шахте "Листвяжная" в Кемеровской области.

Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в Twitter, сообщает в пятницу Day.Az.

"Выражаем глубокие соболезнования российскому народу, семьям и близким погибших в результате взрыва, произошедшего на шахте "Листвяжная", желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в публикации.

Напомним, что число погибших в результате взрыва на угольной шахте в городе Белово Кемеровской области достигло 52 человек.