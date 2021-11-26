По двум дорогам Баку ограничится автодвижение

В Баку будет ограничено движение автомобилей по двум дорогам.

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА), в связи с ремонтными работами, которые будут проводиться с 08:00 27 ноября до 18:00 28 ноября на проспекте Гейдара Алиева в Наримановском районе города Баку (в нижней части Багировского моста в направлении центра, на вспомогательной дороге) и на улице Рашида Мамедова в Насиминском районе (при спуске с Хуторского моста) движение транспортных средств будет временно ограничено.

"Во избежание возникновения заторов и плотного транспортного потока в указанное время просим водителей пользоваться альтернативными дорогами в соответствии с направлением движения", - сообщили в ГААДА.