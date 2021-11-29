В Баку прошла церемония награждения международной премии Global Health Summit

В отеле Fairmont Baku прошел Международный саммит здоровья и церемония награждения премии Global Health Summit & Awards, организованной Reputation Inc. совместно с Millionaire Concept Network, сообщили Trend организаторы, передает Day.Az.

Global Health Summit & Awards, которой были отмечены представители сферы медицины и здоровья, впервые был проведен в Баку. В мероприятии приняли участие председатель правления Африканской федерации здравоохранения, глава SF Group доктор Мухаммед Эль Сахили, руководитель турецкого журнала BossLife Аныл Ташдемир, представители медицинских центров Турции, России, Грузии, стран Европы, Ближнего Востока и Африки. Главная цель проекта - познакомить общественность с профессиональными врачами и медицинскими компаниями, оценить их деятельность и мотивировать в ней.

Global Health Summit & Awards проводится уже многие годы в Турции, России, Италии и других странах.

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