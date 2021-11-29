Завершено судебное следствие по делу Расима Гулиева

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 29 ноября продолжился судебный процесс по делу бывшего руководителя аппарата Исполнительной власти (ИВ) столицы Расима Гулиева. Судебное следствие по делу Гулиева завершено.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, на очередном заседании под председательством судьи Фаига Ганиева адвокат обвиняемого заявил, что у Расима Гулиева были проблемы со здоровьем, и по этой причине он находится в лечебном учреждении Пенитенциарной службы.

Поэтому сторона защиты ходатайствовала изменить меру пересечения Гулиеву на домашний арест.

Ходатайство было отклонено судом.

Судебное следствие по делу Гулиева завершено. Очередное заседание суда по его делу назначено на девятое декабря.

Отметим, что ранее Гулиеву были предъявлены обвинения по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 314-2.3 (выделение земельных участков, либо выдача разрешения на проведение строительных или монтажных работ с нарушением правил, установленных законом) УК Азербайджана.

В его отношении решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста.