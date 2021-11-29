В двух районах Азербайджана приостановят подачу газа

Завтра временно будет приостановлено газоснабжение большей части двух районов Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в ПО "Азеригаз", в связи с ремонтными работами на газораспределительной станции "Джафарабад" с 09:00 30 ноября 2021 года до завершения работ будет временно приостановлено газоснабжение Шекинского района (город Шеки и 30 сел района).

Также в связи с устранением утечек газа, выявленных в ходе технического осмотра сети газоснабжения с 09:00 до 17:00 30 ноября 2021 года будет приостановлено газоснабжение потребителей в Геранбойском районе (город Геранбой и 63 населенных пункта).