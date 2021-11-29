Кабмин обсудил профилактические мероприятия по борьбе с «омикрон-штаммом»

Сегодня на расширенном заседании Оперативного штаба по борьбе с COVID-19 был обсужден вопрос, связанный с угрозой распространения "омикрон-штамма" коронавируса.

Как передает Day.Az, на заседании под председательством премьер-министра, начальника Оперативного штаба Али Асадова были обсуждены вопросы, связанные с "омикрон-штаммом" и профилактических мероприятиях против него, даны указания по соответствующей подготовительной работе.