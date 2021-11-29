https://news.day.az/society/1409644.html Кабмин обсудил профилактические мероприятия по борьбе с «омикрон-штаммом»
Кабмин обсудил профилактические мероприятия по борьбе с «омикрон-штаммом»
Сегодня на расширенном заседании Оперативного штаба по борьбе с COVID-19 был обсужден вопрос, связанный с угрозой распространения "омикрон-штамма" коронавируса.
Как передает Day.Az, на заседании под председательством премьер-министра, начальника Оперативного штаба Али Асадова были обсуждены вопросы, связанные с "омикрон-штаммом" и профилактических мероприятиях против него, даны указания по соответствующей подготовительной работе.
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