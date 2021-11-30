Перебои в бакинском метро

С утра возникла проблема с движением поездов в бакинском метро, передает Day.Az.

Из-за проблемы наблюдались задержки между поездами, в результате чего на станциях наблюдалась плотность пассажиропотока.

По словам руководителя отдела по связям с прессой и общественностью ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияра Мамедова, отправка резервных составов на тупиковые пути на станциях метро "Мемар Аджеми" и "Нефтчиляр" привела к увеличению интервала.

Он отметил, что эта операция происходит в основном утром.