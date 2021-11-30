https://news.day.az/society/1409753.html Перебои в бакинском метро - Названа причина
Перебои в бакинском метро - Названа причина
С утра возникла проблема с движением поездов в бакинском метро, передает Day.Az.
Из-за проблемы наблюдались задержки между поездами, в результате чего на станциях наблюдалась плотность пассажиропотока.
По словам руководителя отдела по связям с прессой и общественностью ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияра Мамедова, отправка резервных составов на тупиковые пути на станциях метро "Мемар Аджеми" и "Нефтчиляр" привела к увеличению интервала.
Он отметил, что эта операция происходит в основном утром.
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