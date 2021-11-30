Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 40 568 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 5 008, вторую дозу получили 7 034, бустерную дозу - 28 616 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 10 527 605, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 079 349, вторую дозу получили 4 566 911, бустерную дозу - 881 345 человек.