https://news.day.az/society/1410058.html Прокурор попросил 12 лет для экс-начальника Госслужбы при министерстве культуры
Прокурор попросил 12 лет для экс-начальника Госслужбы при министерстве культуры
Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям был продолжен процесс по уголовному делу экс-начальника Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Закира Султанова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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