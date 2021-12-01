https://news.day.az/society/1410554.html В МВД Азербайджана прокомментировали сегодняшнюю незаконную акцию
В МВД Азербайджана прокомментировали сегодняшнюю незаконную акцию
Среди задержанных в ходе сегодняшней несанкционированной акции нет женщин и детей.
Как сообщает Trend, об этом заявил начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД, майор полиции Эльшад Гаджиев.
По его словам, некоторые из задержанных были предупреждены и освобождены, а в отношении остальных расследование продолжается.
Гаджиев назвал необоснованными утверждения о том, что сотрудники полиции нанесли увечья Тофигу Ягублу.
"Несмотря на это, указанные утверждения будут расследованы соответствующим образом", - заявил майор полиции.
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