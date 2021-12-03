https://news.day.az/society/1411507.html В Азербайджане за сутки выявлено 1 703 случая заражения коронавирусом - Последние данные
В Азербайджане за сутки выявлено 1 703 случая заражения коронавирусом - Последние данные
В Азербайджане выявлено еще 1 703 случая заражения коронавирусом, 2 180 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
24 пациента с коронавирусом скончались.
На сегодня в Азербайджане выявлено 593 588 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 560 999 человек вылечились, 7 929 - скончались, число активных больных составляет 24 660.
За последние сутки в стране проведено 13 211 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 5 578 401.
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