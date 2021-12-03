Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане был вакцинирован от коронавируса (COVID-19) 34 841 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 3 918, вторую дозу получили 5 077 человек, бустер-дозу получили 25 846 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 10 639 817, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 091 635, вторую дозу получили 4 583 569 человек, бустер-дозу получили 964 613 человек.