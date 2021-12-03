Мода без границ… - дефиле адаптивной одежды в Баку

В Баку в отеле Hyatt Regency прошло модное дефиле с участием моделей с ограниченными физическими возможностями, организованное при поддержке посольств Франции и Германии в Азербайджане, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На вечере в рамках стартап-проекта Kekalove Adaptive была представлена адаптивная одежда для людей с ограниченными физическими возможностями.

Автор идеи проекта Мухаммед Кекалов отметил, что показ стал вторым подобным мероприятием стартапа. Он рассказал, что у его бабушки были проблемы со здоровьем, и видя с какими трудностями ей приходится сталкиваться, у него возникла идея проекта. Идея Kekalove Adaptive заключается в том, чтобы облегчить повседневную жизнь людей с ограниченными физическими возможностями. Для этого была создана команда дизайнеров и портных, которые создают удобную и комфортную одежу для таких людей.

Посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг отметил, что модный показ приурочен к Международному дню инвалидов (International Day of Disabled Persons) и выразил благодарность команде Kekalove Adaptive за реализацию проекта. Было подчеркнуто, что в повседневной жизни люди с ограниченными физическими возможностями сталкиваются с рядом трудностей, и важно создать для них комфортную среду для жизни, работы и творческого созидания.

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп в своем выступлении дал высокую оценку проекту, который реализует Мухаммед Кекалов. Глава дипмиссии подчеркнул, что посольство Великобритании реализует в Азербайджане ряд инициатив, направленных на интеграцию в общество людей с ограниченными физическими возможностями. Посол напомнил, что на Паралимпийских играх 2020 в Токио азербайджанские спортсмены добились большого успеха.

Представитель посольства Франции в Азербайджане Жером Кель выразил признательность Мухаммеду Кекалову и его команде за реализацию данного мероприятия. Он подчеркнул, что крайне важна интеграция людей ограниченными физическими возможностями в инклюзивное общество.

Директор миссии USAID в Азербайджане Джей Сингх отметил, что сотрудничество с людьми с ограниченными физическими возможностями является приоритетным для посольства США. В частности, в 2020 году был реализован проект по оказанию юридической помощи людям с ограниченными возможностями здоровья из регионов Азербайджана.

Далее состоялся показ модного дефиле, были представлены танцевальные композиции и театрализованная пантомима.