https://news.day.az/society/1411625.html В Баку сгорел трехэтажный дом
В Баку сгорел трехэтажный дом
В Сураханском районе города Баку сгорели воспламеняющиеся конструкции второго этажа трехэтажного дома общей площадью 300 кв.м, предметы домашнего обихода на площади 40 кв.м и воспламеняющиеся конструкции мансарды на площади 100 кв.м.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, остальная часть дома была защищена от огня.
Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
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