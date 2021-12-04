В Баку сгорел трехэтажный дом

В Сураханском районе города Баку сгорели воспламеняющиеся конструкции второго этажа трехэтажного дома общей площадью 300 кв.м, предметы домашнего обихода на площади 40 кв.м и воспламеняющиеся конструкции мансарды на площади 100 кв.м.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, остальная часть дома была защищена от огня.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.