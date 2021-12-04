Дорогу Физули-Зангилан очищают от мин

В целях очистки от мин и неразорвавшихся боеприпасов освобожденных от оккупации районов ANAMA проводит работы в соответствии с планом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в рамках очередного медиатура, совместно организованного ANAMA и Министерством внутренних дел, на участке автомобильной дороги Физули-Зангилан, проходящем через Джебраильский район, была прослежена операция по разминированию.

Представитель Бардинской региональной группы пресс-службы Министерства внутренних дел Аслан Гиясли в интервью журналистам сообщил, что на освобожденных землях операции по разминированию проводятся ускоренными темпами: "Наша главная цель - предотвратить несчастные случаи, не допуская посещения мирными жителями опасных территорий.

Поскольку территории сильно загрязнены, несчастные случаи могут произойти в любой момент. 53 процента происшествий, случившихся в результате взрывов мин и боеприпасов после Отечественной войны, произошли из-за незаконных посещений освобожденных территорий. С этой целью сотрудники Министерства внутренних дел, выполняя свои обязанности, призывают население не посещать опасные территории".

Сотрудник ANAMA Габиль Бабаев отметил, что разминирование проводится тремя способами - вручную, с использованием техники и собак. На участках с более сложным рельефом используется механическая, т.е. дистанционно управляемая техника. Кроме того, для расчистки на территорию привлечены специально обученные собаки.

"Много мин было заложено и на участке автомобильной дороги Физули-Зангилан, проходящем через Джебраил. Здесь обнаружены как противотанковые, так и противопехотные мины. Вместе с тем, встречаются неразорвавшиеся боеприпасы и другая скрытая взрывчатка, установленные противником", - добавил он.

Журналисты также пронаблюдали за процессом обезвреживания путем взрыва обнаруженных на территории мин.