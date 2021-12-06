Новогодние ярмарки в Баку

В этом году в Азербайджане на выходе многих станций метро установлены новогодние ярмарки. С приближением праздника растет спрос на различные украшения, сосны, подарки, словом, на все необходимое для праздника Нового года.

Сотрудник Trend побывал на ряде ярмарок и провел исследование цен, передает Day.Az.

Цена елки на ярмарках варьируется от 2 до 90 манатов (в зависимости от ее длины и формы). Коробка с украшениями для елки начинается от 2 манатов. Цены на мишуру варьируются от 0,50 до 5 манатов, а на шары - от 0,10 до 0,20 манатов.

Стоимость елок на ярмарке меняется в зависимости от их длины. Стоимость гирлянд также меняется от 4 до 40 манатов, а искусственного снега - от 2 до 3 манатов.

По словам продавцов, ярмарки действуют с начала декабря.

"Осталось недолго до Нового года. Люди подходят, интересуются ценами, покупают. Цены на ярмарках разные", - сказали продавцы.

Как сообщает Trend со ссылкой на Департамент торговли и услуг Исполнительной власти города Баку, со 2 декабря в 12 районах Баку началась установка около 20 праздничных палаток.