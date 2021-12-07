В Азербайджане устанавливаются новые штрафы для должностных лиц

В Азербайджане устанавливаются новые штрафы для должностных и юридических лиц, нарушающих трудовое законодательство, сообщили во вторник Day.Az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

"В связи с этим предлагается внести поправку в Кодекс об административных проступках, добавив п. 539.1-1. Согласно этому пункту, за невыполнение обязательных к выполнению решений соответствующего органа исполнительной власти о соблюдении требований по заключению, изменению и расторжению трудового договора, права на отпуск, выплате командировочных расходов, пособий и других выплат должностные лица будут оштрафованы на 1 000 манатов, юридические лица - на 2 000 манатов. Также в ряде пунктов Кодекса предусмотрены поправки по замене некоторых выражений другими", - сказали в структуре.