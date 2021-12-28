Пользователей Сети поразил "необычный" мусоровоз из Сумгайыта

В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как мусоровоз в Сумгайыте едет с сильно деформированной резиной.

Данные кадры поразили пользователей: резиновая часть двух колес мусоровоза деформировалась, но при этом он продолжал движение, создавая опасность как для себя, так и для окружающих.

Day.Az представляет вниманию читателей это видео: