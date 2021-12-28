https://news.day.az/society/1420884.html Пользователей Сети поразил "необычный" мусоровоз из Сумгайыта - ВИДЕО
Пользователей Сети поразил "необычный" мусоровоз из Сумгайыта - ВИДЕО
В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как мусоровоз в Сумгайыте едет с сильно деформированной резиной.
Данные кадры поразили пользователей: резиновая часть двух колес мусоровоза деформировалась, но при этом он продолжал движение, создавая опасность как для себя, так и для окружающих.
Day.Az представляет вниманию читателей это видео:
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