https://news.day.az/society/1422349.html Невероятный Азербайджан: все краски Родины - ФОТО
Невероятный Азербайджан: все краски Родины - ФОТО
Наверное, каждый согласится с тем, что Азербайджан - уникальная страна. Это место, где соединилась красота природы, богатство недр и тепло человеческих сердец.
Мы живем среди этой гармонии и уже привыкли, что наше небо самое синее, солнце самое горячее, а море самое ласковое. Тем не менее, иногда, глядя на пейзажи Азербайджана со стороны, невольно находишь новые краски и оттенки...
Фото: Этибар Джафаров
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