Лучшие парки в регионах Азербайджана

Сегодня мы хотим познакомить вас с лучшими парками в регионах Азербайджана. Эти великолепно оснащенные городские парки и скверы придутся по душе всем ценителям безмятежного отдыха на лоне природы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, некоторые из парков украшены ценными историческими монументами, что приравнивает их к музеям под открытым небом.

Шамкирский городской парк

Недалеко от площади Флага и Центра Гейдара Алиева в городе Шамкире (412 км севернее Баку) разбит грандиозный городской парк, общей площадью 22 гектара, открытый в 2013 году. На его территории действуют 7 современных фонтанов, проложены водные каналы длиной около 800 метров, над которыми сооружено 10 мостов-переходов тоннельного типа. Здесь также создано искусственное озеро, посажено около 20 тысяч декоративных деревьев и цветов различных видов.

Главной же особенностью Шамкирского городского парка является, расположенный здесь огромный развлекательный центр с множеством аттракционов на свежем воздухе и залом для игр.

Шамкирский Развлекательный центр

Этот большой парк аттракционов предназначен как для детей, так и для взрослых. Здесь под открытым небом установлено 12 видов захватывающих дух качелей и аттракционов, в том числе и аттракцион "Американские горки". Малыши могут покататься на детском паровозике или поводить машинки на автодроме. Взрослым понравится аттракцион "360", стрела которого вращается по вертикальной оси на 360 градусов, что дает пассажирам ощущение невесомости. И взрослым и детям будет интересно покататься на колесе обозрения, с которого открывается прекрасный вид на Шамкирский городской парк. Также все желающие могут воспользоваться услугой проката велосипедов, благо в парке предусмотрены специальные дорожки для велосипедистов.

Но и это еще не все. В огромном крытом павильоне Шамкирского Развлекательного центра посетителям доступно более 150 игровых автоматов и аттракционов. Например, здесь есть большой ледовый каток, различные "стрелялки", гоночные симуляторы и т.п. Отдельного упоминания заслуживает интерактивный аттракцион "7D", благодаря которому, игрок может пострелять в зомби, посетить какую-нибудь далекую планету на космическом корабле и еще многое другое. Стереоскопическое изображение, качественное звучание и двигающиеся кресла позволяют получить незабываемые впечатления.

Отдохнуть и полакомиться мороженым, сладостями и напитками можно в находящемся в павильоне кафе İce Bar. Комплекс в летний сезон работает ежедневно с 10:00 до 01:00, а в зимний - до 23:00.

Парк İstiqlal - Шамкир

Небольшой, но уютный парк İstiqlal ("Независимость") открывшийся в Шамкире на улице Ази Асланова в 2009 году, знаменит своими скульптурными композициями и расположенным на его территории кафе Annenfeld, действующее в доме, принадлежавшем немецким поселенцам.

Напротив входа в парк установлена скульптура известному уроженцу Шамкира Ашугу Теймуру. Ашугское искусство - жанр азербайджанского устного народного творчества (от слова "эшг" - любовь), включенное в репрезентативный список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Это искусство очень популярно и любимо в народе, в частности в Шамкире. На пятачке возле памятника Ашугу Теймуру нередко проводятся выступления ашугов, а несколько лет назад в Шамкире проходил финал азербайджанского конкурса молодых ашугов.

В парке "Истиглалият" установлена еще одна знаменитая скульптурная композиция, изображающая сидящего за роялем гениального композитора Узеира Гаджибекова, и стоящего рядом, не менее талантливого поэта, уроженца Шамкирского района Ахмеда Джавада. Их творческий союз увенчался созданием гимна Азербайджана, музыку к которому в 1918 году сочинил У.Гаджибеков, а слова написал А. Джавад.

В парке много зелени, уютные скамейки, красивый фонтан. Рядом расположены мечеть, здание Исполнительной власти и Дом культуры.

Парк Хагани - Шамкир

Этот старинный парк на пересечении улиц Самеда Вургуна и Мехди Гусейна в Шамкире заложили еще немцы в 1850 году. В советское время он назывался Комсомольским, а сегодня именуется Парк Хагани. В 2007 году парк претерпел реконструкцию. Здесь на территории 2 гектара, среди зелени, цветов и декоративных кустарников расставлены скамейки, проведены водоканалы с мостиками и сооружено большое искусственное озеро, в котором плавают утки. Повсюду на деревьях висят скворечники для птиц. Помимо местных видов растений, высажены, довольны редкие представители флоры из стран Азии и Америки.

На территории парка устроена просторная детская площадка с качелями, мини-зверинец с роскошными черными лебедями и павлинами, действует чайхана и ресторан азербайджанской кухни Borçalı.

Парк исторических памятников - Шамкир

Еще один интереснейший шамкирский парк, расположенный на пересечении улиц Исрафила Мамедова и Вагифа не случайно носит название "Парк исторических памятников" (Abidələr Parkı). Здесь действительно можно ознакомиться с самыми известными достопримечательностями Азербайджана, благодаря их скрупулезно воссозданным уменьшенным копиям.

План, открывшегося в 2013 году парка, повторяет контуры карты Азербайджана, а роль Каспийского моря играет замысловатый бассейн с фонтанами. Таким образом, достопримечательности здесь расположены в соответствии с регионами, в которых они находятся. Так полуостров Абшерон представлен макетами Девичьей Башни и комплекса Атешгях, Шеки - древним албанским храмом в селении Киш, Гянджа - Джума-мечетью (мечеть Шаха Аббаса) и т.д. В целом посещение парка будет познавательным для любого, кто интересуется историей Азербайджана. Кто знает, может после того, как вы ознакомитесь с макетом того или иного исторического памятника, вам захочется съездить в регион его нахождения и воочию увидеть оригинал.

В парке создана очень приятная атмосфера, среди аккуратных газонов установлены скамейки, работает современное кафе.

Парк в поселке Чинарлы - Шамкир

Нынешний поселок Чинарлы, расположенный в 15 км южнее Шамкира, некогда проживавшие здесь немецкие колонисты называли Георгсфельд. В поселке множество домов и вилл зажиточных предпринимателей, однако, к немцам они не имеют никакого отношения. В наследство от швабов здесь остался роскошный старинный парк, который обязательно стоит посетить.

Поселение Георгсфельд образовалось в 1888 году, а двумя годами позже здесь был основан живописный парк, площадью 5 гектаров. На его территории размещались танцплощадка, Дом культуры для организации досуга сельчан, предприятие по производству вина и Лютеранская церковь. Если танцплощадка и Дом отдыха неплохо сохранились, то кирха находится в полуразрушенном состоянии. Однако есть надежда, что ее когда-нибудь отреставрируют.

Особый шарм парку придает густая растительность, да такая, что порой, кажется, будто попал в джунгли. Еще больше этому способствует видовой состав флоры: наряду с огромными кипарисами и соснами, здесь на каждом шагу встречаются веерообразные пальмы, растет редкий индийский орех, а так же, как это не парадоксально и бамбук. Последний был завезен сюда когда-то немцами, да так и разросся вдоль парковой стены.

В парке также установлен мемориал в память о жертвах трагических событий в Азербайджане 20 января 1990 года.

Парк 20 Января - город Шамахы

Парк на пересечении улиц Шахрияра и 20 Января был открыт в 1950 году и является популярным местом отдыха всех жителей и гостей Шамахы (123 км севернее Баку). Здесь действует целых пять чайхана и всегда людно. Посетители могут отдохнуть, попивая чай, или просто посидеть на скамейках в тени деревьев. При желании можно поиграть в бильярд, благо здесь установлены бильярдные столы, или взять напрокат и постучать в нарды и домино.

В парке очень много пенсионеров - видимо им здесь привычно, поскольку парку так же много лет, как и старожилам этого древнего города. Впрочем, также немало среди посетителей парка представителей молодого поколения и детей.

Сквер Насими - Шамахы

Этот небольшой сквер примечателен тем, что здесь установлен памятник великому уроженцу Шамахы поэту Имамеддину Насими (1370-1417).

Насими считается отцом азербайджанского дивана (собрание лирических стихотворений, объединяемых по какому-либо признаку). Кроме того, он создал диван на персидском языке, а ряд стихов написал на арабском языке. Насими создал первые шедевры азербайджанской поэзии, заложив основы азербайджанского литературного языка.

Недалеко от сквера, проходит улица Бахаддина Мирзоева (Герой Советского Союза), где вдоль красиво оформленной каменной стены установлены памятные барельефы, посвященные известным поэтам - уроженцам Ширвана. На барельефах изображены Бахар Ширвани, Сабир, Насими, Сеид Азим Ширвани, Аббас Саххат, Мухаммед Хади и другие, и приведены цитаты из их известных произведений. В начале этой улицы можно также увидеть памятник народному герою Азербайджана Кероглу.

Сад "Хамсе" - город Гянджа

Этот примечательный городской сад в Гяндже (361 км на запад от Баку) создан в честь пяти основных поэм, известных как "Хамсе" ("Пятерица") гения азербайджанской и восточной литературы Низами Гянджеви. Поэмы "Сокровищница тайн", "Хосров и Ширин", "Семь красавиц", "Искандер-наме" и "Лейли и Меджнун" объединены под общим названием "Пандж Гандж", что переводится с персидского, как "Пять драгоценностей". "Хамсе" Низами Гянджеви оказала огромное влияние на развитие не только азербайджанской, но и восточной поэзии в целом.

В городском саду "Хамсе", который был отреставрирован в 2011 году, возвышается величественная статуя Низами Гянджеви и увековечены образы основных поэм "Пятерицы".

Парк им. Наримана Нариманова - Гянджа

Городской парк, носящий имя азербайджанского писателя, крупного общественного и политического деятеля Наримана Нариманова был отреставрирован и заново открыт в Гяндже в 2012 году. Здесь на территории общей площадью 4 тыс. 823 кв. м были проведены масштабные работы по благоустройству, сооружен новый фонтан. В парке, где созданы все условия для отдыха жителей и гостей города, установлен бюст видного государственного деятеля и мыслителя Наримана Нариманова, заложены озеленительные полосы. Повсюду установлены скамейки, разбиты газоны и клумбы, построены детские площадки.

Парк им. Фикрета Амирова - Гянджа

Просторный ухоженный парк, общей площадью около 4-х гектаров, носит имя великого гянджинца композитора, народного артиста СССР Фикрета Амирова.

В недавно обновленном парке заложено множество цветочных клумб, посажены сотни декоративных деревьев и кустарников. На облицованных специальным камнем дорожках установлено более 100 скамеек, урны для мусора, современные светильники. Построено и 2 больших фонтана. Особенно отдыхающих привлекает новый светомузыкальный фонтан.

Детям придутся по вкусу различные качели и аттракционы, действующие в парке. Для пожилых людей созданы свои уголки и места для настольных игр.