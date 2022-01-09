Азербайджанка назначена на высокую должность в мэрии Нью-Йорка

Проживающая в США наша соотечественница Рена Аббасова, назначена руководителем отдела международных отношений мэрии Нью-Йорка.

Как передает Day.Az со ссылкой на amerikaliturk.com, Аббасову назначил на этот пост новоизбранный мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.

Отметим, что наша соотечественница работает в одной команде с Э.Адамсом с 2016 года, когда он был главой Бруклинского района Нью-Йорка.