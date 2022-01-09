https://news.day.az/society/1424754.html Азербайджанка назначена на высокую должность в мэрии Нью-Йорка - ФОТО
Азербайджанка назначена на высокую должность в мэрии Нью-Йорка - ФОТО
Проживающая в США наша соотечественница Рена Аббасова, назначена руководителем отдела международных отношений мэрии Нью-Йорка.
Как передает Day.Az со ссылкой на amerikaliturk.com, Аббасову назначил на этот пост новоизбранный мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.
Отметим, что наша соотечественница работает в одной команде с Э.Адамсом с 2016 года, когда он был главой Бруклинского района Нью-Йорка.
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