https://news.day.az/society/1424812.html Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 26 775 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 2 262, вторую - 2 811, третью дозу - 21 702.
Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 11 498 372. Первую дозу вакцины получили 5 184 045, вторую - 4 695 326, третью - 1 619 001 человек.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре