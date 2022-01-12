В Азербайджане выпадет снег

13 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность с прояснениями, ночью и утром местами туман, к вечеру дождь.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, умеренный юго-западный ветер в течение дня сменится северо-западным, который усилится,

Температура воздуха ночью составит 4-7° тепла, днем-8-11° тепла. В Баку ночью будет 5-7° тепла, днем 8-10° тепла. Атмосферное давление ниже нормы составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана ожидаются дождь, местами снег. Ночью и утром будет туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 1-6° тепла, днем 7-12° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 1-6° тепла.