https://news.day.az/society/1426102.html Пожар в жилом доме в Баку есть пострадавший
Пожар в жилом доме в Баку есть пострадавший
В подвале пятиэтажного жилого дома в Насиминском районе Баку сгорели бытовые отходы на площади 10 м².
Как сообщили Day.Az в МЧС, при пожаре один человек (личность уточняется) получил ожоги различной степени тяжести и был передан пожарными бригаде скорой помощи. Остальная часть подвала была защищена от огня, пожар потушен.
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