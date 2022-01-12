В подвале пятиэтажного жилого дома в Насиминском районе Баку сгорели бытовые отходы на площади 10 м².

Как сообщили Day.Az в МЧС, при пожаре один человек (личность уточняется) получил ожоги различной степени тяжести и был передан пожарными бригаде скорой помощи. Остальная часть подвала была защищена от огня, пожар потушен.