Генпрокуратура о членах комиссии, назначавших фиктивную инвалидность

Разоблачены незаконные действия членов комиссии, фальсифицировавших процедуру установления гражданам степеней инвалидности.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, установлено, что члены врачебно-консультативной комиссии городской поликлиники № 15 TƏBİB Мехпара Мамедова и Кенуль Султанова, злоупотребив своими должностными полномочиями, в искаженной форме внесли информацию о заболеваниях некоторых граждан в официальный электронный информационный ресурс для установления инвалидности.

Указанные лица привлечены в качестве обвиняемых по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог), уголовные дела направлены в соответствующий суд.