Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 29 887 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 2 678, вторую дозу получили 3 158, бустерную дозу - 24 051 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 11 592 507, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 193 025, вторую дозу получили 4 706 413, бустерную дозу - 1 693 069 человек.