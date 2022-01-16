В Хачмазе мать и дочь отравились угарным газом

В поселке Ени Хаят Хачмазского района зафиксировано отравление угарным газом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, жительницы поселка Наргезал Ахмедова (1987 г.р.) и ее 9-летняя дочь Марал были госпитализированы в Хачмазскую центральную районную больницу с отравлением угарным газом.

Несмотря на усилия врачей, спасти ребенка не удалось. Состояние Н.Ахмедовой оценивается как средней степени тяжести.

По факту проводится расследование.