https://news.day.az/society/1427327.html В Хачмазе мать и дочь отравились угарным газом
В Хачмазе мать и дочь отравились угарным газом
В поселке Ени Хаят Хачмазского района зафиксировано отравление угарным газом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, жительницы поселка Наргезал Ахмедова (1987 г.р.) и ее 9-летняя дочь Марал были госпитализированы в Хачмазскую центральную районную больницу с отравлением угарным газом.
Несмотря на усилия врачей, спасти ребенка не удалось. Состояние Н.Ахмедовой оценивается как средней степени тяжести.
По факту проводится расследование.
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