В Гяндже задержан вооруженный мужчина.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании поступившей информации сотрудниками Низаминского районного управления Главного управления полиции Гянджи, по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия был задержан на территории города и доставлен в управление полиции житель города Эльнур Искендеров. В ходе обыска при нем были обнаружены и изъяты годный к боевому применению пистолет Макарова (ПМ), 6 патронов калибром 9 мм и 1 магазин к ПМ.

Изъятые вещественные доказательства отправлены на экспертизу, расследование продолжается.