За незаконное подключение к газовой линии могут посадить в тюрьму

При выявлении фактов незаконного присоединения газораспределитель незамедлительно отсоединит незаконную линию от газораспределительной сети и прекратит подачу газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в изменениях в закон "О газоснабжении", которые комитет Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии обсудит на заседании 25 января.

Согласно проекту, при выявлении вмешательства в работу счетчика, а также незаконного подключения, газораспределитель должен составить соответствующий акт и предоставить копию документа лицу, в отношении которого он составлен (либо его уполномоченному представителю или одному из членов семьи, достигших совершеннолетия), а копию - в орган (учреждение), определенный соответствующим органом исполнительной власти, для рассмотрения вопроса о возбуждении производства по делу об административном правонарушении, при наличии признаков состава преступления он должен быть предоставлен в орган уголовного преследования.

В связи с этим будут внесены соответствующие изменения в Гражданский кодекс, Кодекс об административных проступках и Уголовный кодекс.