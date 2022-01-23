https://news.day.az/society/1429257.html Тяжелое ДТП в Агстафе - есть пострадавшие
Тяжелое ДТП в Агстафе - есть пострадавшие
В селе Пойлу Агстафинского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, водитель автомобиля не справился с управлением. В результате машина съехала с дороги и перевернулась.
При аварии пострадали два человека, они госпитализированы. Один из раненых, Казымов Роял (1991 г.р.) находится в тяжелом состоянии.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре