Тяжелое ДТП в Агстафе

В селе Пойлу Агстафинского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, водитель автомобиля не справился с управлением. В результате машина съехала с дороги и перевернулась.

При аварии пострадали два человека, они госпитализированы. Один из раненых, Казымов Роял (1991 г.р.) находится в тяжелом состоянии.