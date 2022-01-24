Повышаются штрафы за невыполнение требований по газоснабжению

Повышаются штрафы за невыполнение требований соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего контроль над газоснабжением.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в изменении, предложенном в Кодекс об административных проступках, включенном в повестку заседания Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, которое состоится 25 января.

Согласно проекту, за невыполнение решений соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего контроль над газоснабжением в плане прекращения работы и приведения в порядок газовых устройств, создающих угрозу для окружающей среды, здоровья или имущества людей физические лица будут оштрафованы на сумму от 200 до 400 манатов, должностные лица на сумму от 1000 до 1500 манатов, юридические лица на сумму от 2500 до 3000 манатов.

По действующему законодательству, за невыполнение требований соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего контроль над газоснабжением физических лиц штрафуют на сумму от 70 до 100 манатов, должностных лиц на сумму от 350 до 500 манатов.