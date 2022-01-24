В Сабунчинском районе Баку на площади 20 кв.м сгорели воспламеняющиеся конструкции и кровля двухкомнатного дома общей площадью 70 кв.м.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, в ходе разведки места пожара пожарные обнаружили обгоревшее тело хозяина дома Джафарова Ильхама Байрам оглу (1968 г.р.). Остальная часть дома была защищена от огня. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.

Ведется расследование.