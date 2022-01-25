https://news.day.az/society/1429777.html Арестованы лица, повредившие памятник Тагиеву
Арестованы лица, повредившие памятник Тагиеву
Суд принял решение в отношении Вугара Тагизаде и Аллахверди Мамедли, обвиняемых в повреждении памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, решением Сабаильского районного суда в отношении обвиняемых в совершении преступления - Вугара Тагизаде (1991 г.р.) и Аллахверди Мамедли (1996 г.р.) избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца.
Продолжается расследование по статьям 221 (хулиганство) и 246 (умышленное уничтожение или повреждение памятников истории и культуры) Уголовного кодекса. По итогам расследования собранные материалы будут направлены в суд для рассмотрения.
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