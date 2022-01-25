Арестованы лица, повредившие памятник Тагиеву

Суд принял решение в отношении Вугара Тагизаде и Аллахверди Мамедли, обвиняемых в повреждении памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, решением Сабаильского районного суда в отношении обвиняемых в совершении преступления - Вугара Тагизаде (1991 г.р.) и Аллахверди Мамедли (1996 г.р.) избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца.

Продолжается расследование по статьям 221 (хулиганство) и 246 (умышленное уничтожение или повреждение памятников истории и культуры) Уголовного кодекса. По итогам расследования собранные материалы будут направлены в суд для рассмотрения.