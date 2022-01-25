В некоторых районах Азербайджана ожидается гололед на дорогах

Ночью и утром 26 января на отдельных участках автомагистралей Физули-Джабраил-Махмудлу, Нахчыван-Шахбуз, Губа-Гусар, Губа-Хачмаз, Баку-Шамахы-Евлах, Лянкяран-Лерик, Масаллы-Ярдымлы, Ханкенди - Ходжавенд, Гянджа-Кяльбаджар-Лачин, Шуша-Физули, Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе, Гянджа-Самух, Евлах-Ходжалы-Лачин, Гянджа-Дашкесан, Агдам-Физули-Горадиз, Хакари-Зангилан, Агдам-Агдере, Евлах-Загатала из-за тумана видимость будет ограничена до 200-700 м.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в горных районах возможен гололед на дорогах.