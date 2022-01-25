https://news.day.az/society/1429790.html В некоторых районах Азербайджана ожидается гололед на дорогах
В некоторых районах Азербайджана ожидается гололед на дорогах
Ночью и утром 26 января на отдельных участках автомагистралей Физули-Джабраил-Махмудлу, Нахчыван-Шахбуз, Губа-Гусар, Губа-Хачмаз, Баку-Шамахы-Евлах, Лянкяран-Лерик, Масаллы-Ярдымлы, Ханкенди - Ходжавенд, Гянджа-Кяльбаджар-Лачин, Шуша-Физули, Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе, Гянджа-Самух, Евлах-Ходжалы-Лачин, Гянджа-Дашкесан, Агдам-Физули-Горадиз, Хакари-Зангилан, Агдам-Агдере, Евлах-Загатала из-за тумана видимость будет ограничена до 200-700 м.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в горных районах возможен гололед на дорогах.
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