https://news.day.az/society/1430071.html Органы здравоохранения выступили с совместным заявлением по коронавирусу
Органы здравоохранения выступили с совместным заявлением по коронавирусу
Для дальнейшего укрепления иммунитета рекомендуется применение бустерной дозы вакцины против COVID-19.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в совместном заявлении министерства здравоохранения Азербайджана, Агентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).
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