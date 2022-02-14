В Агджабеди будут выращивать кукурузу для попкорна

13 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агджабединский район, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Глава государства и Первая леди ознакомились с условиями, созданными в "Агджабединском зерновом агропарке".

Было отмечено, что в 2022 году в агропарке планируется засеять 100 га под кукурузу для производства попкорна.

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