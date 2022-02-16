Кому повысят пенсии в Азербайджане?

В 2021 году Государственным фондом социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения пересчитаны и увеличены пенсии 1307 человек, проработавших не менее 6 лет после назначения им пенсий по возрасту.

Как сообщили Day.Az в министерстве, в соответствии с законом "О трудовых пенсиях", если человек продолжает работать после дня назначения ему пенсии по возрасту, то каждые 6 лет (72 месяца) к его пенсии начисляется сумма, равная результату деления на 72 отчислений по социальному страхованию.

Это также служит более обеспечению интересов работающих пенсионеров, стимулированию интереса к участию в системе социального страхования лиц, продолжающих работать после выхода на пенсию по возрасту.