https://news.day.az/society/1462437.html Сколько человек в Азербайджане получили звание "Ветеран войны"? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Сколько человек в Азербайджане получили звание "Ветеран войны"? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
В Азербайджане звание "Ветеран войны" присвоено 76 тысячам граждан, принявшим участие в Отечественной войне.
Как сообщили Day.Az в минобороны Азербайджана, в настоящее время уточняется информация об участии в боях еще 12 616 человек.
"После подготовки необходимые документы будут переданы в соответствующую комиссию для включения данных в подсистему Zəfər министерства труда и социальной защиты населения", - говорится в сообщении.
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