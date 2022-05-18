https://news.day.az/society/1462964.html Корреспондент Trend отмечен премией BEST OF THE CITY за вклад в развитие СМИ - ФОТО
Корреспондент Trend отмечен премией BEST OF THE CITY за вклад в развитие СМИ - ФОТО
Корреспондент Trend Вугар Иманов отмечен премией BEST OF THE CITY за вклад в развитие СМИ, учрежденной Caspian Events Group, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В церемонии награждения в Hilton Baku приняли участие медийные личности, представители общественности, деятели культуры, представители творческой интеллигенции и молодежи.
Премия вручена лучшим в сферах бизнеса и общественной жизни, культуры и науки, индустрии красоты и медицины, телевидения и СМИ, которые были определены посредством соцсетей, мониторинга СМИ и мнений экспертов.
Авторы проекта - Турал Алекберов и Ильмирза Агабеков.
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