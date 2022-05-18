Суд вынес решение по делу азербайджанского мейханщика

Завершено судебное расследование уголовного дела Джавида Бабашова (Сумгайытлы), обвиняемого в незаконном обороте наркотиков.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, приговор был зачитан на процессе под председательством судьи Фахмина Гумбатова в Сумгайытском суде по тяжким преступлениям.

Согласно приговору, Джавид Бабашев был признан виновным в сбыте наркотиков и приговорен к 7 годам 6 месяцам лишения свободы.

Прокурор запросил для обвиняемого 9 лет лишения свободы.

Напомним, Джавид Бабашов был задержан год назад сотрудниками Сумгайытского городского управления полиции.

Согласно официальной информации, при досмотре у него были обнаружены 206 граммов героина и электронные весы.

Джавиду Бабашову было предъявлено обвинение по статье 234.4.3 (незаконный оборот наркотических средств в крупном размере) Уголовного кодекса, в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.