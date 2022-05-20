https://news.day.az/society/1463671.html Шеки глазами французских путешественников - ИСТОРИЧЕСКИЕ ФОТО
Шеки глазами французских путешественников - ИСТОРИЧЕСКИЕ ФОТО
В 1907 году Шеки, тогда еще этот город назывался Нуха, посетила группа французских путешественников.
После их визита остался фотоархив из невероятно интересных и информативных снимков.
Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, в данной подборке - виды города, его домов и улиц.
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