Шеки глазами французских путешественников

В 1907 году Шеки, тогда еще этот город назывался Нуха, посетила группа французских путешественников.

После их визита остался фотоархив из невероятно интересных и информативных снимков.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, в данной подборке - виды города, его домов и улиц.