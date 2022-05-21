Завтра в национальных парках будет "День открытых дверей"

В связи с Международным днем биологического разнообразия 22 мая в национальных парках Азербайджана будет "День открытых дверей".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, представитель Службы охраны биоразнообразия Арзу Бабаева отметила, что все компоненты природной среды страны охраняются на большой территории, которая окружает национальные парки, тем самым вносится вклад в охрану богатого биологического разнообразия планеты.

По словам Арзу Бабаевой, в 2000 году Азербайджан присоединился к Международной конвенции о биологическом разнообразии, основа которой была заложена в 1992 году в Найроби (Кения) для координированной деятельности мировых стран в сфере охраны биологического наследия планеты, и с того года ежегодно 22 мая в стране отмечается как Международный день биологического разнообразия.