Сегодня пройдет вступительный экзамен по II группе

Сегодня Государственный экзаменационный центр проведет вступительный экзамен в высшие учебные заведения по II группе и экзамен по географии для абитуриентов, выбравших подгруппы DT и TC по III группе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ, в экзамене примут участие 22878 абитуриентов.

Экзамены будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Масаллы и Хачмазе.

Экзамен начнется в 11:00, режим пропуска завершится за 15 минут до начала экзамена. После этого прибывшие участники не будут допущены в здание экзамена.