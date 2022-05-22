https://news.day.az/society/1463914.html Сегодня пройдет вступительный экзамен по II группе
Сегодня пройдет вступительный экзамен по II группе
Сегодня Государственный экзаменационный центр проведет вступительный экзамен в высшие учебные заведения по II группе и экзамен по географии для абитуриентов, выбравших подгруппы DT и TC по III группе.
Как передает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ, в экзамене примут участие 22878 абитуриентов.
Экзамены будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Масаллы и Хачмазе.
Экзамен начнется в 11:00, режим пропуска завершится за 15 минут до начала экзамена. После этого прибывшие участники не будут допущены в здание экзамена.
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