Два ДТП в Баку,
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В Хатаинском и Сабунчинском районах Баку произошли два дорожно-транспортных происшествия.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, первый инцидент зарегистрирован в Хатаинском районе.

Так, автомобиль сбил переходящих дорогу Мамедову Эсмиру Эйюб гызы (1995 г.р.) и Гаджизаде Али Эльчин оглы (1990 г.р.).

Еще одно ДТП произошло в поселке Бакиханов.

Автомобиль, ехавший на высокой скорости, сбил Дашдамирова Рауфа Эльдар оглу (1986 г.р.), стоявшего на обочине дороги.

Все трое пострадавших госпитализированы.

По данным фактам ведутся расследования.