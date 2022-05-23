https://news.day.az/society/1464086.html Два ДТП в Баку, есть пострадавшие
Два ДТП в Баку, есть пострадавшие
В Хатаинском и Сабунчинском районах Баку произошли два дорожно-транспортных происшествия.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, первый инцидент зарегистрирован в Хатаинском районе.
Так, автомобиль сбил переходящих дорогу Мамедову Эсмиру Эйюб гызы (1995 г.р.) и Гаджизаде Али Эльчин оглы (1990 г.р.).
Еще одно ДТП произошло в поселке Бакиханов.
Автомобиль, ехавший на высокой скорости, сбил Дашдамирова Рауфа Эльдар оглу (1986 г.р.), стоявшего на обочине дороги.
Все трое пострадавших госпитализированы.
По данным фактам ведутся расследования.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре