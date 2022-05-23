В смерти ученика в Джалилабаде обвиняется электрик

Завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели 8 февраля ученика первого класса средней школы №1 села Оджаглы Джалилабадского района Гусейна Зейналова (2015 г.р.). Он скончался от удара электрическим током во дворе учебного заведения.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в районной прокуратуре.

В ходе расследования возникли обоснованные подозрения в том, что инцидент произошел по причине неисполнения работником Джалилабадской электросети, подведомственной Южному региональному управлению энергоснабжения и сбыта ОАО "Азеришыг", Тельманом Ахмедовым своих служебных обязанностей.

На основании собранных доказательств ему было предъявлено обвинение по статье 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) УК АР. Дело направлено в Джалилабадский районный суд для рассмотрения.